Медведев высказался о конфликте со Зверевым

«Саша живёт в своём собственном мире. Я уже встретил пять игроков в раздевалке, которые подошли ко мне и сказали: «Эй, Даниил, почему ты такой нечестный (смеётся)?»



Да, когда Саша проигрывает, мы можем найти примерно 25 его интервью, в которых он говорит довольно странные вещи. Честно говоря, если бы я в этой ситуации играл с кем-то таким, как Каспер [Рууд], Андрей [Рублёв], может быть, Карен [Хачанов], но точно не Диего [Шварцман], то я бы назвал это просто битвой в ATP. Честно, я был бы виноват и, возможно, соперник недолюбливал бы меня сильнее, чем это было до матча. И я бы извинился, особенно перед таким человеком, как Диего, который очень добрый и очень привержен фэйр-плей.



Но Саша не из таких людей, он не как Каспер или Диего. Когда он говорит что-то о нечестной игре… Да, хорошо. Посмотри на себя в зеркало», — сказал Медведев на пресс-конференции после матча с датчанином Хольгером Руне.