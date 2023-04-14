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50 минут назад

Медведев — о конфликте со Зверевым: Саша живёт в своём мире

Чемпионат.com

Российский теннисист, четвёртая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал слова немецкого спортсмена Александра Зверева, назвавшего россиянина «одним из самых нечестных игроков в мире».

Медведев высказался о конфликте со Зверевым
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Саша живёт в своём собственном мире. Я уже встретил пять игроков в раздевалке, которые подошли ко мне и сказали: «Эй, Даниил, почему ты такой нечестный (смеётся)?»

Да, когда Саша проигрывает, мы можем найти примерно 25 его интервью, в которых он говорит довольно странные вещи. Честно говоря, если бы я в этой ситуации играл с кем-то таким, как Каспер [Рууд], Андрей [Рублёв], может быть, Карен [Хачанов], но точно не Диего [Шварцман], то я бы назвал это просто битвой в ATP. Честно, я был бы виноват и, возможно, соперник недолюбливал бы меня сильнее, чем это было до матча. И я бы извинился, особенно перед таким человеком, как Диего, который очень добрый и очень привержен фэйр-плей.

Но Саша не из таких людей, он не как Каспер или Диего. Когда он говорит что-то о нечестной игре… Да, хорошо. Посмотри на себя в зеркало», — сказал Медведев на пресс-конференции после матча с датчанином Хольгером Руне.

Напомним, в четверг, 13 апреля, Даниил Медведев играл в матче против Александра Зверева в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло. По ходу матча российский спортсмен вёл себя очень эмоционально и даже просил болельщиков соперника замолчать. На пресс-конференции после игры Зверев заявил, что крайне разочарован Медведевым как спортсменом.

Теннис,Хольгер Руне,Даниил Медведев,Александр Зверев,
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