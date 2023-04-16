$81.50-0.1790.16+0.16
1 час назад

Российский теннисист Рублев выиграл первый турнир категории "Мастерс" в карьере

ТАССиещё 12

Россиянин Андрей Рублев в воскресенье обыграл датчанина Хольгера Руне в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории "Мастерс" в Монте-Карло.

Российский теннисист Рублев выиграл первый турнир категории "Мастерс" в карьере
Фото: ТАССТАСС

Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:2, 7:5 в пользу Рублева, имевшего на турнире пятый номер посева. Руне был посеян под шестым номером.

Рублев впервые в карьере стал победителем турнира категории "Мастерс", ранее он дважды доходил до финала, но оба раза проиграл - в апреле 2021 года россиянин уступил греку Стефаносу Циципасу (3:6, 3:6) в Монте-Карло, в августе того же года не сумел победить представителя Германии Александра Зверева в Цинциннати (США, штат Огайо) - 2:6, 3:6.

Теннис,Хольгер Руне,Андрей Рублев,Александр Зверев,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий