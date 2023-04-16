Российский теннисист Рублев выиграл первый турнир категории "Мастерс" в карьере

Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:2, 7:5 в пользу Рублева, имевшего на турнире пятый номер посева. Руне был посеян под шестым номером.

Рублев впервые в карьере стал победителем турнира категории "Мастерс", ранее он дважды доходил до финала, но оба раза проиграл - в апреле 2021 года россиянин уступил греку Стефаносу Циципасу (3:6, 3:6) в Монте-Карло, в августе того же года не сумел победить представителя Германии Александра Зверева в Цинциннати (США, штат Огайо) - 2:6, 3:6.