Алькарас и Зверев поздравили Рублёва с победой в Монте-Карло, Джокович написал на русском

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович поздравил российского теннисиста Андрея Рублёва с победой на «Мастерсе» в Монте-Карло.

«Молодец», — написал серб на русском языке в своих социальных сетях.

Немецкий теннисист Александр Зверев тоже поздравил россиянина: «Дааааааааааааа! Андрей заслужил как никто».

Стефанос Циципас после финального матча оставил в социальных сетях следующее сообщение: «Он это заслужил. Он хороший парень». При этом стоит отметить, что грек не отметил аккаунт Рублёва.