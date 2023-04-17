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Димитрова ограбили в Барселоне. У него сорвали часы за 70 тысяч евро (El Caso)

Григора Димитрова ограбили, когда он возвращался с тренировки в Барселоне.

Бывшего кавалера Шараповой теннисиста Димитрова ограбили в Барселоне
© Sports.ru

По данным El Caso, инцидент произошел вечером в пятницу.

Преступники подъехали к машине Димитрова и сложили боковое зеркало. Когда он потянулся из окна, чтобы поправить зеркало, у него с руки сорвали часы стоимостью около 70 тысяч евро.

Димитров не вызвал полицию на месте, но поехал в участок и подал заявление.

Как сообщил источник, полиция подозревает, что грабители – неаполитанцы. Считается, что они профессионалы и специально приехали в Барселону во время крупного турнира.

Димитров начнет турнир со второго круга, где сыграет с Альбертом Рамосом или Эмилио Гомесом.

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