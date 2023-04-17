Кафельников: после победы на «Мастерсе» Рублеву будет психологически легче выступать

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников уверен, что Андрею Рублеву будет психологически легче выступать после победы на «Мастерсе» в Монте Карло.
Рублев в воскресенье обыграл в финале турнира датчанина Хольгера Руне со счетом 5:7, 6:2, 7:5. В третьем сете россиянин уступал 1:4.
— Психологическая уверенность всегда помогает в крупных турнирах. Опыт — главное, что приобретается на «Мастерсах», особенно, когда ты побеждаешь. Поэтому я уверен, что теперь Рублеву будет психологически легче выступать.
Когда я не мог победить на «Мастерсах», на меня это никак не влияло. После поражения надо было идти дальше. Надеюсь, что это не последний титул такого уровня в карьере Андрея, возможно, будут еще и громче победы.
Рублев всегда борется за большие титулы. Не сомневаюсь, что он всегда будет стараться победить в турнире Большого шлема. Получится ли это сделать? Зависит от Андрея, — сказал Кафельников Metaratings.ru.
Для 25 летнего россиянина это 13 й трофей ATP, а также первая победа на турнирах серии «Мастерс».Источник:Metaratings.ru