Кафельников: после победы на «Мастерсе» Рублеву будет психологически легче выступать

— Психологическая уверенность всегда помогает в крупных турнирах. Опыт — главное, что приобретается на «Мастерсах», особенно, когда ты побеждаешь. Поэтому я уверен, что теперь Рублеву будет психологически легче выступать.



Когда я не мог победить на «Мастерсах», на меня это никак не влияло. После поражения надо было идти дальше. Надеюсь, что это не последний титул такого уровня в карьере Андрея, возможно, будут еще и громче победы.



Рублев всегда борется за большие титулы. Не сомневаюсь, что он всегда будет стараться победить в турнире Большого шлема. Получится ли это сделать? Зависит от Андрея, — сказал Кафельников Metaratings.ru.