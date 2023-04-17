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1 час назад

После победы на «Мастерсе» Рублеву будет психологически легче выступать, считает Кафельников

Матч ТВ

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников уверен, что Андрею Рублеву будет психологически легче выступать после победы на «Мастерсе» в Монте Карло.

Кафельников: после победы на «Мастерсе» Рублеву будет психологически легче выступать
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Рублев в воскресенье обыграл в финале турнира датчанина Хольгера Руне со счетом 5:7, 6:2, 7:5. В третьем сете россиянин уступал 1:4.

— Психологическая уверенность всегда помогает в крупных турнирах. Опыт — главное, что приобретается на «Мастерсах», особенно, когда ты побеждаешь. Поэтому я уверен, что теперь Рублеву будет психологически легче выступать.

Когда я не мог победить на «Мастерсах», на меня это никак не влияло. После поражения надо было идти дальше. Надеюсь, что это не последний титул такого уровня в карьере Андрея, возможно, будут еще и громче победы.

Рублев всегда борется за большие титулы. Не сомневаюсь, что он всегда будет стараться победить в турнире Большого шлема. Получится ли это сделать? Зависит от Андрея, — сказал Кафельников Metaratings.ru.

Для 25 летнего россиянина это 13 й трофей ATP, а также первая победа на турнирах серии «Мастерс».Источник:Metaratings.ru

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