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1 час назад

Британская ассоциация лаун‑тенниса обратилась в ATP с просьбой уменьшить штраф за недопуск россиян на Уимблдон

Матч ТВ

Британская ассоциация лаун тенниса (LTA) обратилась в Ассоциацию теннисистов профессионалов (ATP) с просьбой уменьшить штраф за недопуск российских и белорусских спортсменов на Уимблдон в 2022 году, сообщает Inside the Games.

Ассоциация лаун‑тенниса попросила уменьшить штраф за недопуск россиян на Уимблдон
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Российские и белорусские теннисисты были отстранены от Уимблдонского турнира в 2022 году из за событий на Украине. За это организаторы соревнований были оштрафованы на 1,75 миллиона долларов, а WTA и АTP лишили турнир рейтинговых очков.

В марте этого года Всеанглийский клуб лаун тенниса и крокета (AELTC), который выступает организатором Уимблдона, и LTA объявили о допуске россиян и белорусов на соревнования в нейтральном статусе. По информации издания, LTA обратилась к ATP с просьбой снизить штраф, учитывая, что запрет был отменен.

— Мы бы могли потратить эти средства по другому. Мы бы не хотели вкладывать их в штрафы, — сказал исполнительный директор LTA Скотт Ллойд.

Inside The Games отмечает, что штрафы от ATP и WTA серьезно ударили по бюджету LTA, организация зафиксировала финансовые убытки по итогам 2022 года. Уимблдонский турнир в 2023 году пройдет с 3 по 16 июля.

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