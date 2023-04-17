Ассоциация лаун‑тенниса попросила уменьшить штраф за недопуск россиян на Уимблдон

Британская ассоциация лаун тенниса (LTA) обратилась в Ассоциацию теннисистов профессионалов (ATP) с просьбой уменьшить штраф за недопуск российских и белорусских спортсменов на Уимблдон в 2022 году, сообщает Inside the Games.

Фото: Матч ТВ Матч ТВ

Российские и белорусские теннисисты были отстранены от Уимблдонского турнира в 2022 году из за событий на Украине. За это организаторы соревнований были оштрафованы на 1,75 миллиона долларов, а WTA и АTP лишили турнир рейтинговых очков.

В марте этого года Всеанглийский клуб лаун тенниса и крокета (AELTC), который выступает организатором Уимблдона, и LTA объявили о допуске россиян и белорусов на соревнования в нейтральном статусе. По информации издания, LTA обратилась к ATP с просьбой снизить штраф, учитывая, что запрет был отменен.

— Мы бы могли потратить эти средства по другому. Мы бы не хотели вкладывать их в штрафы, — сказал исполнительный директор LTA Скотт Ллойд.