Стало известно, почему главный тренер Рублева не поехал на турнир в Монте-Карло

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал, что его главный тренер Фернандо Висенте не приехал на турнир в Монте Карло из за непредвиденных личных обстоятельств.
Рублев в воскресенье обыграл в финале «Мастерса» в Монте Карло датчанина Хольгера Руне со счетом 5:7, 6:2, 7:5. В третьем сете россиянин уступал 1:4.
— Фернандо Висенте должен был быть здесь, в Монако, но у него случились непредвиденные личные обстоятельства. Поэтому, да, его в Монте Карло не было. Он был в Индиан Уэллсе, а потом в Майами был второй тренер. И здесь он должен был быть. Но теперь Фернандо поедет в Мадрид, — сказал Рублев «Чемпионату».
Для 25 летнего Рублева это первая победа на «Мастерсе» и 13 й титул в карьере.