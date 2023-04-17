Стало известно, почему главный тренер Рублева не поехал на турнир в Монте-Карло

— Фернандо Висенте должен был быть здесь, в Монако, но у него случились непредвиденные личные обстоятельства. Поэтому, да, его в Монте Карло не было. Он был в Индиан Уэллсе, а потом в Майами был второй тренер. И здесь он должен был быть. Но теперь Фернандо поедет в Мадрид, — сказал Рублев «Чемпионату».