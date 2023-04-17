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1 час назад

Жених Марии Шараповой опубликовал милое фото теннисистки с их подросшим сыном

Чемпионат.com

Британский миллионер Алекс Гилкс, жених пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира россиянки Марии Шараповой, опубликовал в социальных сетях фото возлюбленной с их совместным сыном Теодором.

Жених Шараповой опубликовал милое фото теннисистки с их сыном
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Напомним, Алекс и Мария впервые стали родителями 1 июля 2022 года.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АЛЕКСА ГИЛКСА

За время карьеры Шарапова завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.

Теннис,Мария Шарапова,
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