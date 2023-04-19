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Кудерметова проиграла Гауфф в первом круге турнира WTA-500 в Штутгарте

Российская теннисистка Вероника Кудерметова (13-й номер рейтинга WTA) не смогла преодолеть барьер первого круга на турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия), уступив в упорном поединке шестой ракетке мира американке Кори Гауфф (2:6, 6:4, 6:7(3:7)).

Кудерметова проиграла Гауфф в первом круге турнира WTA-500 в Штутгарте
© Чемпионат.com

Продолжительность матча составила 2 часа 47 минут.

Американка сделала пять эйсов, допустила шесть двойных ошибок и реализовала восемь брейк-пойнтов из шести. Кудерметова два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и использовала семь брейк-пойнтов из 16-ти.

Во втором круге соперницей Гауфф станет ещё одна россиянка Анастасия Потапова, которая в своём стартовом поединке оказалась сильнее Петры Мартич из Хорватии.

Призовой фонд турнира в Штутгарте составляет € 780 637.

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