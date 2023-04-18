Потапова обыграла Мартич в матче первого круга турнира в Штутгарте

Россиянка помучилась в стартовом матче соревнований.

Российская теннисистка Анастасия Потапова преодолела барьер первого круга турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия), игры которого проходят на кортах с грунтовым покрытием.

В стартовом матче соревнований 22-летняя россиянка обыграла хорватку Петру Мартич. Встреча продолжалась 2 часа 35 минут и завершилась победой Потаповой в трёх сетах со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (7:4).

Потапова сделала две подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять из 12 брейк-пойнтов. Её соперница сделала шесть эйсов, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 14.