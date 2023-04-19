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Российский теннисист Котов проиграл британцу Норри во втором круге турнира в Барселоне

Российский теннисист, 108-я ракетка мира Павел Котов проиграл во втором круге турнира категории ATP 500 в Барселоне британцу Кэмерону Норри, 13-й ракетке мира. Счёт встречи — 2-0 (6:1, 6:2).

Теннисист Котов проиграл британцу Норри на турнире в Барселоне
© Чемпионат.com

Матч продолжался 1 час 11 минут. За это время каждый из теннисистов реализовал по два эйса и совершил по две двойные ошибки. Павел Котов не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из четырёх и показал более низкий процент выигрыша первой и второй подачи (54% и 40% против 69% и 71% соответственно у Норри). Соперник Котова, в свою очередь, реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов.

В третьем круге Кэмерон Норри сыграет против победителя матча Каблер (Австралия) — Музетти (Италия). Матч этих теннисистов начнётся в среду, 19 апреля, в 18:30.

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