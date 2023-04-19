Теннисист Котов проиграл британцу Норри на турнире в Барселоне

Матч продолжался 1 час 11 минут. За это время каждый из теннисистов реализовал по два эйса и совершил по две двойные ошибки. Павел Котов не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из четырёх и показал более низкий процент выигрыша первой и второй подачи (54% и 40% против 69% и 71% соответственно у Норри). Соперник Котова, в свою очередь, реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов.