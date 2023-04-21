$81.62-0.0489.46+0.09

Синнер снялся с турнира в Барселоне. Музетти — в полуфинале

Итальянский теннисист, восьмая ракетка мира Янник Синнер снялся с турнира категории ATP-500, который проходит в Барселоне. В 1/4 финала спортсмен должен был сыграть против другого итальянца, 20-й ракетки мира Лоренцо Музетти.

Восьмая ракетка мира Синнер снялся с турнира в Барселоне
© Чемпионат.com

Информация об отказе Синнера от участия в турнире опубликована на официальном сайте ATP Tour. Лоренцо Музетти автоматически вышел в полуфинал, где встретится с победителем матча Алекс де Минор (Австралия) — Стефанос Циципас (Греция).

Матч 1/4 финала де Минор — Циципас состоится в пятницу, 21 апреля. Встреча начнётся в 14:30 мск.

Турнир категории ATP-500 проходит в Барселоне с понедельника, 17 апреля. Финальный матч состоится в воскресенье, 23 апреля. Призовой фонд турнира — € 2 722 480. Действующим чемпионом Барселоны является Карлос Алькарас.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий