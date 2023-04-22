Джокович назвал причины сенсационного поражения на турнире в Баня-Луке

"Я сыграл намного хуже, чем обычно, ниже своего уровня. Но это спорт. Если честно, я не очень хорошо чувствовал себя на корте, удары были пассивными, я медленно двигался, не чувствовал мяча. Все это привело к поражению", — передает слова Джоковича Sportal.blic.rs.