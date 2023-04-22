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Джокович назвал причины сенсационного поражения на турнире в Баня-Луке

22-кратный победитель турниров Большого шлема серб Новак Джокович поделился мнением о причинах своего неожиданного вылета с турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории 250 в боснийской Баня-Луке после проигрыша соотечественнику Душану Лайовичу.

Джокович назвал причины сенсационного поражения на турнире в Баня-Луке
© Газета.Ru

"Я сыграл намного хуже, чем обычно, ниже своего уровня. Но это спорт. Если честно, я не очень хорошо чувствовал себя на корте, удары были пассивными, я медленно двигался, не чувствовал мяча. Все это привело к поражению", — передает слова Джоковича Sportal.blic.rs.

Первая ракетка мира потерпел поражение от Лайовича, который занимает 70-е место в рейтинге АТР, в четвертьфинале турнира, уступив со счетом 4:6, 6:7 (6:8). Ранее в полуфинал турнира в Баня-Луке пробился российский теннисист Андрей Рублев. В четвертьфинале он одержал победу над боснийцем Дамиром Джумхуром - 7:5, 6:3. В полуфинале Рублев сыграет с представителем Словакии Алексом Молчаном.

Ранее польская теннисистка Ига Свентек призналась, что просто забыла надеть символику в поддержку Украины во время выхода на корт на турнире в Штутгарте.

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