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28 минут назад

Андрей Рублёв — в полуфинале турнира в Баня-Луке

Чемпионат.com

Российский теннисист, шестая ракетка мира Андрей Рублёв одержал уверенную победу над боснийцем Дамиром Джумхуром и вышел в полуфинал турнира категории ATP 250, проходящего в Баня-Луке (Бостия и Герцеговина). Встреча завершилась со счётом 2-0 (7:5, 6:3).

Рублёв вышел в полуфинал турнира в Баня-Луке
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Матч продолжался 1 час 51 минуту. За это время Андрей Рублёв реализовал 1 эйс и 3 из 6 брейк-пойнтов, а также совершил одну двойную ошибку. На счету Дамира Джумхура 1 реализованный брейк-пойнт из 6. Это седьмая подряд победа российского спортсмена на турнирах ATP.

За выход в финал Рублёв будет бороться со спортсменом из Словакии Алексом Молчаном. Встреча пройдёт в субботу, 22 апреля. Начало — в 11:00 мск.

Финальный матч на турнире в Баня-Луке будет сыгран в воскресенье, 23 апреля. Призовой фонд турнира составляет € 562 815.

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