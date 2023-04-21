Рублёв вышел в полуфинал турнира в Баня-Луке

Российский теннисист, шестая ракетка мира Андрей Рублёв одержал уверенную победу над боснийцем Дамиром Джумхуром и вышел в полуфинал турнира категории ATP 250, проходящего в Баня-Луке (Бостия и Герцеговина). Встреча завершилась со счётом 2-0 (7:5, 6:3).

Матч продолжался 1 час 51 минуту. За это время Андрей Рублёв реализовал 1 эйс и 3 из 6 брейк-пойнтов, а также совершил одну двойную ошибку. На счету Дамира Джумхура 1 реализованный брейк-пойнт из 6. Это седьмая подряд победа российского спортсмена на турнирах ATP.

За выход в финал Рублёв будет бороться со спортсменом из Словакии Алексом Молчаном. Встреча пройдёт в субботу, 22 апреля. Начало — в 11:00 мск.