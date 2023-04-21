Потапова одержала победу над Гарсией и вышла в полуфинал турнира в Штутгарте

Сегодня российская теннисистка Анастасия Потапова проводила четвертьфинальный матч турнира в Штутгарте (Германия) против представительницы Франции Каролин Гарсии. Встреча завершилась победой россиянки со счетом 4:6, 6:3, 6:3.

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Продолжительность встречи составила 2 часа и 12 минут.

В полуфинале турнира Потапова сыграет против 2-го номера мирового рейтинга Арины Соболенко из Белоруссии. Она в своем матче переиграла испанку Паулу Бадосу.

Во втором полуфинале сыграют победители пар Онс Жабер (Тунис)-Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) и Ига Свентек (Польша)-Каролина Плишкова (Чехия).

В рейтинге Женской теннисной ассоциации Потапова занимает 24-е место. Лучшей из россиянок по-прежнему остается Дарья Касаткина, она восьмая. Лидировать в рейтинге продолжает представительница Польши Ига Свентек. На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко, тройку лучших замыкает Джессика Пегула. Также россиянки расположились на 13-й, 15-й и 18-й позиции рейтинга, это Вероника Кудерметова, Людмила Самсонова и Екатерина Александрова.