Финалист Кубка Дэвиса Чесноков назвал фаворита турнира в Баня-Луке

"Рублев будет фаворитом в финале этого турнира, он сейчас находится в неплохой форме. Жаль, что в финале он встретится не с Джоковичем, для меня остается загадкой, как Лайович победил его, не понимаю, чем он так удивил Джоковича? Рублев довольно уверенно выигрывал матчи, все в двух сетах, он играет быстрее соперника, так что, думаю, у него больше шансов будет", - сказал Чесноков.