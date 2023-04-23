Финалист Кубка Дэвиса Чесноков назвал фаворита турнира в Баня-Луке

Россиянин Андрей Рублев уверенно побеждает в последних матчах, поэтому будет фаворитом в финальной встрече турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Баня-Луке (Босния и Герцеговина) против серба Душана Лайовича. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.
Матч между Рублевым и Лайовичем пройдет 23 апреля, начало запланировано на 15:00 мск. В четвертьфинале Лайович обыграл своего соотечественника первую ракетку мира Новака Джоковича - 6:4, 7:6 (8:6).
"Рублев будет фаворитом в финале этого турнира, он сейчас находится в неплохой форме. Жаль, что в финале он встретится не с Джоковичем, для меня остается загадкой, как Лайович победил его, не понимаю, чем он так удивил Джоковича? Рублев довольно уверенно выигрывал матчи, все в двух сетах, он играет быстрее соперника, так что, думаю, у него больше шансов будет", - сказал Чесноков.
Турнир в Баня-Луке относится к категории ATP 250 и проходит на грунтовом покрытии. Общий призовой фонд соревнований составляет свыше €562 тысяч. В 2023 году Баня-Лука впервые принимает турнир ATP, это произошло после переноса традиционного грунтового турнира из Белграда, победителем которого в 2022 году стал Рублев, в финале обыгравший Джоковича.