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Даниил Медведев поднялся на третье место рейтинга ATP

Россиянин Даниил Медведев поднялся на третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации в воскресенье.

Медведев вернулся в топ-3 рейтинга ATP
© ТАСС

Медведев обошел в рейтинге норвежца Каспера Рууда. На счету 27-летнего россиянина 5 240 очков, Рууд набрал 5 210 очков. Первое место занимает серб Новак Джокович (7 135 очков), вторым идет испанец Карлос Алькарас (6 770).

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Россиянин Андрей Рублев располагается на шестой строчке (4 280), Карен Хачанов идет 12-м (2 855). Пятое место занимает грек Стефанос Циципас (5 195), седьмое - датчанин Хольгер Руне (4 070), восьмое - итальянец Янник Синнер (3 615), девятое - канадец Феликс Оже-Альяссим (3 405), десятое - американец Тэйлор Фритц (3 290).

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