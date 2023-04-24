Самсонова вылетела из топ-15 рейтинга WTA

Россиянка Людмила Самсонова выбыла из числа 15 лучших теннисисток в мире в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), опубликованном 24 апреля на официальном сайте WTA.

Самсонова опустилась с 15-го места на 18-е.

Лучшей из россиянок остается Дарья Касаткина, располагающаяся на восьмой строчке. Вероника Кудерметова — по-прежнему 13-я. Екатерина Александрова поднялась в списке с 18-й на 17-ю позицию.

Лидером рейтинга по-прежнему является Ига Свентек из Польши. Вторая — Арина Соболенко (Белоруссия), третья — Джессика Пегула (США).

Ранее бывший теннисист Андрей Чесноков высказался об итогах финального матча турнира АТР-250 в Баня-Луке, в котором Андрей Рублев уступил Душану Лайовичу.