Рейтинг ATP от 24 апреля: Медведев стал третьей ракеткой мира
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг в одиночном разряде. 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович по-прежнему занимает первое место, следом за ним идёт 19-летний испанец Карлос Алькарас. Первая ракетка России Даниил Медведев поднялся на 3-ю строчку, сместив оттуда норвежца Каспера Рууда.
Полный рейтинг доступен на «Чемпионате».
Рейтинг АТР на 24 апреля:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 7135 очков.
2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 6770.
3 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5240.
4 (3). Каспер Рууд (Норвегия) — 5210.
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5195.
6 (6). Андрей Рублёв (Россия) — 4280.
7 (7). Хольгер Руне (Дания) — 4070.
8 (8). Янник Синнер (Италия) — 3615.
9 (9). Феликс Оже (Канада) — 3405.
10 (10). Тэйлор Фритц (США) — 3290…
12. (11) Карен Хачанов (Россия) — 2855...
40. (70) Душан Лайович (Сербия) — 994…
96. (98) Александр Шевченко (Россия) — 610…
101. (108) Павел Котов (Россия) — 583…
112. (106) Роман Сафиуллин (Россия) — 525…
121. (129) Аслан Карацев (Россия) — 497…
167. (162) Иван Гахов (Россия) — 360.