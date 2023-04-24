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Рейтинг ATP от 24 апреля: Медведев стал третьей ракеткой мира

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг в одиночном разряде. 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович по-прежнему занимает первое место, следом за ним идёт 19-летний испанец Карлос Алькарас. Первая ракетка России Даниил Медведев поднялся на 3-ю строчку, сместив оттуда норвежца Каспера Рууда.

Рейтинг ATP от 24 апреля: Медведев стал третьей ракеткой мира
© Чемпионат.com

Полный рейтинг доступен на «Чемпионате».

Рейтинг АТР на 24 апреля:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 7135 очков.

2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 6770.

3 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5240.

4 (3). Каспер Рууд (Норвегия) — 5210.

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5195.

6 (6). Андрей Рублёв (Россия) — 4280.

7 (7). Хольгер Руне (Дания) — 4070.

8 (8). Янник Синнер (Италия) — 3615.

9 (9). Феликс Оже (Канада) — 3405.

10 (10). Тэйлор Фритц (США) — 3290…

12. (11) Карен Хачанов (Россия) — 2855...

40. (70) Душан Лайович (Сербия) — 994…

96. (98) Александр Шевченко (Россия) — 610…

101. (108) Павел Котов (Россия) — 583…

112. (106) Роман Сафиуллин (Россия) — 525…

121. (129) Аслан Карацев (Россия) — 497…

167. (162) Иван Гахов (Россия) — 360.

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