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Польская авиакомпания сняла с рейса теннисистку Дьяченко из-за российского паспорта

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Польская авиакомпания Lott Airlines ("Лотт эйрлайнс") отказала теннисистке Виталии Дьяченко в вылете на турнир на Корсику из-за российского паспорта. Об этом спортсменка сообщила в понедельник в своем аккаунте в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Авиакомпания Lott сняла с рейса Дьяченко из-за российского паспорта
© globallookpress.com

"Сегодня авиакомпания Lott Airlines отказала мне в вылете на турнир на Корсику по направлению Каир - Варшава - Ницца, так как я обладатель российского паспорта, - написала спортсменка. - Правила авиакомпании - запретить летать русским рейсами Lott Airlines. У меня были все письма поддержки от WTA (Женской теннисной ассоциации - прим. ТАСС), ITF (Международной теннисной федерации), но в современном мире это ничего не меняет для реальности. Кроме того, у меня были письма поддержки от моего папы, который родился на Украине и работает в ООН. В этом письме говорилось, что я его дочь (так как политика этой авиакомпании разрешает летать членам семьи людей, которые состоят в миссии и имеют дипломатический паспорт), но, похоже, и это правило перестало распространяться на меня".

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Дьяченко 32 года, она является победительницей 21 турнира под эгидой ITF в одиночном разряде. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Уимблдона в 2018 году. Она также является победительницей турнира WTA в парном разряде.

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