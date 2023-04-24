Авиакомпания Lott сняла с рейса Дьяченко из-за российского паспорта

"Сегодня авиакомпания Lott Airlines отказала мне в вылете на турнир на Корсику по направлению Каир - Варшава - Ницца, так как я обладатель российского паспорта, - написала спортсменка. - Правила авиакомпании - запретить летать русским рейсами Lott Airlines. У меня были все письма поддержки от WTA (Женской теннисной ассоциации - прим. ТАСС), ITF (Международной теннисной федерации), но в современном мире это ничего не меняет для реальности. Кроме того, у меня были письма поддержки от моего папы, который родился на Украине и работает в ООН. В этом письме говорилось, что я его дочь (так как политика этой авиакомпании разрешает летать членам семьи людей, которые состоят в миссии и имеют дипломатический паспорт), но, похоже, и это правило перестало распространяться на меня".