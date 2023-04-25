В Польше подтвердили отказ теннисистке Дьяченко в перелете из-за гражданства РФ

Польская авиакомпания LOT подтвердила появившуюся информацию об отказе российской теннисистке Виталии Дьяченко в регистрации на рейс из-за ее гражданства. Об этом пишут РИА Новости.

В компании отметили, что такое решение было принято в связи с постановлением польских властей. В документе говорится об ограничении на ряде пунктов пропуска в отношении граждан России, путешествующих из-за пределов Шенгена

Ранее Дьяченко сообщила в соцсетях, что ей было отказано в вылете из-за гражданства. Она уточнила, что не смогла улететь на турнир на Корсику авиакомпанией LOT Airlines по направлению Каир – Варшава – Ницца.