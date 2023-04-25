Ряд российских теннисистов подписали декларации о нейтралитете

«Я не буду говорить подробности о том, кто именно, но несколько игроков их уже подписали. Мы выслушали отзывы спортсменов за прошлый год. Они сказали, что хотели бы иметь возможность подписать декларацию. Они полностью понимают, что подписывают», — подчеркнула Болтон.