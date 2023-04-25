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Reuters: ряд теннисистов из РФ и Белоруссии подписали декларацию нейтральности ради участия в Уимблдоне

Несколько российских и белорусских теннисистов подписали декларации, которые позволят им принять участие в Уимблдонском турнире в качестве нейтральных игроков. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета.

Ряд российских теннисистов подписали декларации о нейтралитете
© globallookpress.com

«Несколько российских и белорусских теннисистов уже подписали личные заявления, которые позволят им выступать в качестве нейтральных игроков на Уимблдонском турнире в этом году», — говорится в материале.

Гендиректор клуба Салли Болтон указала, что другие спортсмены из РФ и Белоруссии, желающие принять участие в состязании, смогут подать заявки вплоть до конца установленного срока подачи заявлений. Главными условиями является выступление в качестве нейтральных игроков, отказ от заявлений в поддержку СВО или властей РФ и Украины, а также отсутствие финансирования от самих государств или их предприятий.

«Я не буду говорить подробности о том, кто именно, но несколько игроков их уже подписали. Мы выслушали отзывы спортсменов за прошлый год. Они сказали, что хотели бы иметь возможность подписать декларацию. Они полностью понимают, что подписывают», — подчеркнула Болтон.

Уимблдонский турнир пройдет в Лондоне с 3 по 16 июля. Состязание является третьим в сезоне турниром Большого шлема.

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