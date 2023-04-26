Украинская теннисистка не пожала руку белорусской сопернице

Теннисистка из Украины Элина Свитолина не стала пожимать руку белорусской сопернице Александре Саснович после матча турнира WTA в Мадриде. Об этом сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье».

Матч завершился победой спортсменки из Беларуси. После завершения матча Свитолина не подошла к сетке для традиционного рукопожатия, а ушла к судейской вышке. Поблагодарив судью, спортсменка из Украины ушла к своей скамье.