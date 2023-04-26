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Украинская теннисистка не пожала руку белорусской сопернице

Теннисистка из Украины Элина Свитолина не стала пожимать руку белорусской сопернице Александре Саснович после матча турнира WTA в Мадриде. Об этом сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье».

Украинская теннисистка не пожала руку белорусской сопернице
© РИА Новости

Матч завершился победой спортсменки из Беларуси. После завершения матча Свитолина не подошла к сетке для традиционного рукопожатия, а ушла к судейской вышке. Поблагодарив судью, спортсменка из Украины ушла к своей скамье.

Ранее авиаперевозчик из Польши снял с рейса российскую теннисистку Виталию Дьяченко.

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