$81.63+0.0890.14+0.11
31 минуту назад

Федерация тенниса Украины просит отстранить от турниров россиян, имеющих контракты с ЦСКА

Чемпионат.com

Федерация тенниса Украины (ФТУ) просит Международную федерацию тенниса (ITF), руководство ATP и WTA, а также организаторов всех турниров «Большого шлема» отстранить россиян, имеющих контракты с ЦСКА.

Федерация тенниса Украины просит отстранить от турниров россиян, имеющих контракты с ЦСКА
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«В заявлении МОК от 28 марта, в статье 4, говорится, что все российские и белорусские атлеты, имеющие контракты с вооружёнными силами своих стран или с национальными правоохранительными службами, не могут участвовать в международных турнирах. Согласно этим рекомендациям ФТУ просит теннисные организации сделать невозможными выступления и присутствие на соревнованиях игроков и тренеров из стран, которые имеют контракты с центральным спортивным клубом армии», — говорится в заявлении.

ФТУ также приложила к своему обращению следующий список:

Вероника Кудерметова (13-я ракетка мира), Виталия Дьяченко, Полина Кудерметова, Иван Гахов, Евгений Донской, Аслан Карацев, Аликбек Качмазов, Вера Звонарёва, Алексей Жук (тренер), Михаил Чесалов (тренер), Анна Пикалова (тренер), Мария Солдатова (тренер).

Теннис,Полина Кудерметова,Иван Гахов,Вероника Кудерметова,Вера Звонарева,Аслан Карацев,Евгений Донской,Виталий Дьяченко,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий