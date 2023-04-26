Федерация тенниса Украины просит отстранить от турниров россиян, имеющих контракты с ЦСКА

«В заявлении МОК от 28 марта, в статье 4, говорится, что все российские и белорусские атлеты, имеющие контракты с вооружёнными силами своих стран или с национальными правоохранительными службами, не могут участвовать в международных турнирах. Согласно этим рекомендациям ФТУ просит теннисные организации сделать невозможными выступления и присутствие на соревнованиях игроков и тренеров из стран, которые имеют контракты с центральным спортивным клубом армии», — говорится в заявлении.