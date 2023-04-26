Анастасия Павлюченкова пробилась во 2-й круг турнира в Мадриде, где сразится с Касаткиной
Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийская чемпионка в миксте российская теннисистка Анастасия Павлюченкова пробилась во второй круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).
В стартовом матче Павлюченкова, выступающая на турнире по защищённому рейтингу, в упорной борьбе обыграла представительницу Румынии Викторию Хименес-Касинцеву (WC) со счётом 6:1, 6:7 (5:7), 7:6 (9:7).
Следующей соперницей Павлюченковой станет её соотчественница, восьмая ракетка мира Дарья Касаткина (8).