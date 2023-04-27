Аслан Карацев пробился во второй круг «Мастерса» в Мадриде

В матче первого круга квалифаер Карацев со счётом 7:6 (7:5), 7:5 обыграла представителя Сербии Ласло Джере. Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 2 минуты. Карацев три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх. На счету Джере три эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из восьми заработанных.