Мирра Андреева на тай-брейке взяла первый сет в матче с Хаддад-Майей в Мадриде

Позади первый сет, который прошёл в упорной борьбе и завершился победой российской теннисистки со счётом 7:6 (8:6). Стоит отметить, что на тай-брейке Андреевой удалось отыграть тройной сетбол, в один момент она уступала со счётом 3:6.

Это первая личная встреча Андреевой с Хаддад-Майей. Мирре только 15 лет (совсем скоро, 29 апреля, исполнится 16), и она играет свой второй взрослый турнир WTA в жизни. Первый был прошлой осенью в Монастире (Тунис), куда ей, как и в Мадрид, дали уайлд-кард в основную сетку. Тогда Андреева в трёх сетах проиграла Анастасии Потаповой (3:6, 7:6(4), 3:6), а здесь уже успела победить канадку Лейлу Фернандес, финалистку взрослого US Open — 2021. Сама Мирра в начале нынешнего года выиграла юниорский Australian Open.