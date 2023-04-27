$81.56-0.0790.20+0.06
1 час назад

Андрей Чесноков оценил шансы российских теннисистов на «Мастерсе» в Мадриде

Чемпионат.comиещё 1

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков поделился ожиданиями от выступления россиян на «Мастерсе» в Мадриде (Испания).

Чесноков оценил шансы российских теннисистов на «Мастерсе» в Мадриде
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«У каждого из наших теннисистов будут очень сложные первые матчи на «Мастерсе» в Мадриде. У Рублёва сразу серьёзный соперник — Вавринка. Андрею нужно сразу же выкладываться на все сто процентов, чтобы пройти Стэна.

У Медведева тоже могут возникнуть проблемы. С Марреем никогда не бывает легко. Британец в свои [лучшие] годы брал в Мадриде титул, обыгрывая великого Надаля. Времени на раскачку у ребят не будет, нужно сразу включаться.

У Хачанова ровно такая же ситуация. Его ждёт сильный грунтовик Монтейро. Бразилец опасен на земле. К нему нужно найти подход, с ним не бывает легко. Всем нашим игрокам придётся непросто. Но пройдя первый-второй круг, будет гораздо легче. Первые матчи на «Мастерсе» самые важные. После них уже можно говорить о более серьёзных стадиях», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Теннис,Андрей Чесноков,Антон Иванов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий