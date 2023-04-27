$81.56-0.0790.20+0.06
53 минуты назад

Арина Соболенко успешно стартовала на турнире WTA-1000 в Мадриде

Чемпионат.com

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

Арина Соболенко успешно стартовала на турнире WTA-1000 в Мадриде
Фото: ТАССТАСС

В стартовом для себя матче Соболенко (2) со счётом 6:4, 6:3 обыграла представительницу Румынии Сорану Кырстю. Встреча продлилась 1 час и 23 минуты. Соболенко семь раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти. На счету Кырсти один эйс, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

Следующей соперницей Соболенко станет 21-летняя представительница Колумбии Мария-Камила Осорио-Серрано (WC, 115-я ракетка мира).

Отметим, что Соболенко завоёвывала титул в Мадриде в 2021 году, тогда в финале она обыграла австралийку Эшли Барти.

Теннис,Эшли Барти,Арина Соболенко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий