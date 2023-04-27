Арина Соболенко успешно стартовала на турнире WTA-1000 в Мадриде

В стартовом для себя матче Соболенко (2) со счётом 6:4, 6:3 обыграла представительницу Румынии Сорану Кырстю. Встреча продлилась 1 час и 23 минуты. Соболенко семь раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти. На счету Кырсти один эйс, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из восьми.