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ATP с 2025-го полностью заменит линейных судей электронной системой

ATP заменит линейных системой электронного судейства.

ATP заменит линейных судей электронной системой
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Она будет введена на всех соревнованиях тура с 2025 года.

На данный момент утверждены несколько компаний, которые будут обслуживать систему на харде и траве. На грунте пока проводится окончательное тестирование.

Сообщается, что это изменение также позволит улучшить сбор статистики.

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