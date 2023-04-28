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52 минуты назад

Хачанов обыграл Монтейро и вышел в третий круг Madrid Open

Чемпионат.com

12-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов нанёс поражение бразильцу Тьяго Монтейро (97-й номер рейтинга ATP) в матче второго круга «Мастерса» в Мадриде со счётом (6:3, 3:6, 6:3).

Хачанов обыграл Монтейро и вышел в третий круг Madrid Open
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Продолжительность матча составила 2 часа 2 минуты.

Россиянин сделал 10 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх. Его соперник 11 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и использовал один брейк-пойнт из четырёх.

В третьем круге соперником Хачанова станет победитель противостояния Кентен Алис (Франция) — Роберто Баутиста-Агут (Испания).

Общий призовой фонд соревнований в Мадриде составил € 7 705 780. Действующим чемпионом мужского турнира является испанский теннисист Карлос Алькарас.

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