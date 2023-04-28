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34 минуты назад

Россиянка Потапова одолела румынку Кристиан и вышла в третий круг турнира в Мадриде

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Сегодня, 28 апреля, в Мадриде состоялся матч второго круга турнира категории WTA 1000 между румынкой Жаклин Кристиан и россиянкой Анастасией Потаповой. Теннисистка из РФ оказалась сильнее – 7:5, 3:6, 6:2.

Потапова одолела румынку Кристиан и вышла в третий круг турнира в Мадриде
Фото: соцсетисоцсети

Встреча продлилась 2 часа 10 минут. Кристиан шесть раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из 18. На счету Потаповой два эйса, девять ошибок при подаче и восемь успешно использованных брейк-пойнтов из 11.

В третьем круге Анастасии предстоит встреча с другой россиянкой – Вероникой Кудерметовой. Матч пройдёт завтра, 29 апреля. Начало – в 11:00 мск.

Напомним, призовой фонд турнира в Мадриде составляет €7 705 780. В прошлом году титул завоевала спортсменка из Туниса Онс Жабер.

Теннис,Жаклин Кристиан,Онс Жабер,Анастасия Потапова,
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