Даниил Медведев уверенно вышел в 3-й круг «Мастерса» в Мадриде

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев успешно стартовал на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

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В матче второго круга Медведев (2) со счётом 6:4, 6:3 обыграл представителя Италии Андреа Вавассори (Q). Встреча продлилась 1 час и 23 минуты. Медведев четыре раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету Вавассори три эйса, ни одной двойной ошибки и три нереализованных брейк-пойнта.

Соперником Медведева в третьем круге соревнований в Мадриде станет соотечественник – 22-летний Александр Шевченко (Q).