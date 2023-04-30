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Александр Зверев разгромил Уго Гренье и вышел в 1/8 финала турнира в Мадриде

Немецкий теннисист Александр Зверев (16-й номер рейтинга ATP) одержал победу над 128-й ракеткой мира французом Уго Гренье в матче третьего круга грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания). Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:0 в пользу немецкого спортсмена.

Зверев разгромил Уго Гренье и вышел в 1/8 финала турнира в Мадриде
© Чемпионат.com

Продолжительность матча составила 56 минут. Немецкий спортсмен выполнил четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми. Француз один раз подал навылет и допустил четыре двойные ошибки.

В 1/8 финала турнира соперником Зверева станет победитель противостояния Карлос Алькарас (Испания) — Григор Димитров (Болгария).

Напомним, Карлос Алькарас является действующим чемпионом «Мастерса» в Мадриде. Призовой фонд соревнований в столице Испании составляет € 7 705 780.

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