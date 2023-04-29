Циципас с трудом победил 93-й ракетку мира в Мадриде

Греческий теннисист, пятая ракетка мира Стефанос Циципас в упорной борьбе одержал победу на 93-й ракеткой мира, австрийским спортсменом Домиником Тимом . Встреча прошла в рамках второго круга турнира серии «Мастерс», проходящего в Мадриде (Испания). Счёт матча — 2-1 (3:6, 6:1, 7:6 (7:5)).

Встреча продолжалась 2 часа 19 минут. На счету Стефаноса Циципаса 3 эйса, 1 двойная и 3 невынужденные ошибки, а также 2 реализованных брейк-пойнта из 14. Доминик Тим, в свою очередь, успешно исполнил 1 брейк-пойнт из 2, допустил 3 двойные и 10 невынужденных ошибок. Также на счету австрийца в этом матче 8 эйсов.