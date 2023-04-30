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Рублёв обыграл Нисиоку, в четвёртом круге «Мастерса» Андрей сыграет с Кареном Хачановым

Сегодня, 30 апреля, на корте имени Аранчи Санчес-Викарио стадиона «Каха Махика» в Мадриде состоялся матч третьего круга турнира серии «Мастерс» между японцем Йосихито Нисиокой и россиянином Андреем Рублёвым. Теннисист из страны восходящего солнца уступил в упорной борьбе – 2:6, 5:7.

Рублёв обыграл Нисиоку, в четвёртом круге «Мастерса» Андрей сыграет с Хачановым
© Betassist

Встреча продлилась 1 час 26 минут. За это время Нисиока шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта. На счету Рублёва десять эйсов, ни одной ошибки при подаче и три успешно реализованных брейк-пойнта из восьми.

Завтра, 1 мая, Андрею предстоит матч с другим россиянином Кареном Хачановым. Встреча четвёртого круга стартует в 11:00 мск.

Действующим победителем турнира в Мадриде является Карлос Алькарас.

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