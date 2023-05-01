Кудерметова обыграла Касаткину на турние в Мадриде

Россиянка Вероника Кудерметова в понедельник обыграла соотечественницу Дарью Касаткину в матче четвертого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 1:6, 7:6 (7:2) в пользу Кудерметовой, которая посеяна на турнире под 12-м номером. Касаткина имела восьмой номер посева. В четвертьфинале Кудерметова сыграет с победителем матча между американкой Джессикой Пегулой (3-й номер посева) и итальянкой Мартиной Тревизан (18).

Кудерметовой 26 лет, она занимает 13-е место в рейтинге WTA. На ее счету нет титулов под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции в 2022 году, в 2021 году в составе сборной России она стала победительницей Кубка Билли Джин Кинг. Кудерметова занимает пятую строчку в парном мировом рейтинге, за карьеру она завоевала шесть титулов WTA в парном разряде. В 2021 году в паре с Еленой Весниной она дошла до финала Уимблдона, в 2022-м в паре с бельгийкой Элизе Мертенс победила на Итоговом турнире WTA.

Касаткиной 25 лет, она занимает восьмое место в рейтинге WTA. На ее счету шесть титулов под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции в 2022 году.