Кудерметова обыграла Касаткину на турние в Мадриде

Россиянка Вероника Кудерметова в понедельник обыграла соотечественницу Дарью Касаткину в матче четвертого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде.
Встреча завершилась со счетом 7:5, 1:6, 7:6 (7:2) в пользу Кудерметовой, которая посеяна на турнире под 12-м номером. Касаткина имела восьмой номер посева. В четвертьфинале Кудерметова сыграет с победителем матча между американкой Джессикой Пегулой (3-й номер посева) и итальянкой Мартиной Тревизан (18).
Кудерметовой 26 лет, она занимает 13-е место в рейтинге WTA. На ее счету нет титулов под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции в 2022 году, в 2021 году в составе сборной России она стала победительницей Кубка Билли Джин Кинг. Кудерметова занимает пятую строчку в парном мировом рейтинге, за карьеру она завоевала шесть титулов WTA в парном разряде. В 2021 году в паре с Еленой Весниной она дошла до финала Уимблдона, в 2022-м в паре с бельгийкой Элизе Мертенс победила на Итоговом турнире WTA.
Касаткиной 25 лет, она занимает восьмое место в рейтинге WTA. На ее счету шесть титулов под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции в 2022 году.
Турнир в Мадриде проводится на грунтовом покрытии и завершится 7 мая. Он относится к категории WTA 1 000, престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. Общий фонд соревнований составляет более $7,6 млн. Действующая победительница Онс Жабер из Туниса пропускает турнир этого года из-за травмы. Из россиянок соревнования в Мадриде выигрывали Динара Сафина (2009) и Мария Шарапова (2014).