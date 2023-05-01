Россиянка Самсонова уступила Ирине Бегу и покидает турнир в Мадриде

18-я ракетка мира, российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти в следующую стадию грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), уступив в матче четвёртого круга 35-й ракетке мира, представительнице Румынии Ирине Бегу .

Игра завершилась победой румынской теннисистки со счётом 6:4,6:4. Общая продолжительность матча составила 1 час 48 минут. Самсонова ни разу не подала навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Бегу три эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.