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Шевченко взял первый сет у Медведева в российском противостоянии в Мадриде

В эти минуты проходит матч третьего круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), в котором между собой играют российские теннисисты Даниил Медведев (третья ракетка мира) и Александр Шевченко (96-й в рейтинге ATP).

Шевченко взял первый сет у Медведева в российском противостоянии в Мадриде
© Чемпионат.com

Позади первый сет, который завершился неожиданной победой менее рейтингового россиянина со счётом 6:4.

«Чемпионат» проводит прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Александр Шевченко – Даниил Медведев в третьем круге «Мастерса» в Мадриде.

В следующем раунде соревнований победитель сегодняшнего матча сыграет с победителем противостояния Алекс де Минор (Австралия) — Аслан Карацев (Россия).

Соревнования грунтового турнира серии «Мастерс» проходят в Мадриде с 26 апреля по 7 мая. Их действующим чемпионом является испанец Карлос Алькарас.

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