Медведев вырвал победу у занимающего 96-ю строчку в рейтинге ATP россиянина

Россиянин Даниил Медведев обыграл соотечественника Александра Шевченко в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Мадриде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 1 мая, и продлилась три сета. В решающей третьей партии Медведев уступал со счетом 2:4, но вырвал победу. Итоговый счет — 4:6, 6:1, 7:5 в пользу третьей ракетки мира.