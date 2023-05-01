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«Горжусь тобой». Потапова опубликовала эмоциональный пост после поражения Шевченко

25-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова опубликовала в социальных сетях пост после поражения возлюбленного – 96-го номера рейтинга ATP, россиянина Александра Шевченко в третьем круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

«Горжусь тобой». Потапова опубликовала пост после поражения Шевченко
© РИА Новости

Напомним, Шевченко (Q) со счётом 6:4, 1:6, 5:7 уступил чемпиону US Open – 2021, третьей ракетке мира россиянину Даниилу Медведеву (2). Потапова наблюдала за матчем с трибун.

«Оставила своё сердце, голос и душу на трибуне! Горжусь тобой, продолжай в том же духе», — написала Потапова на своей странице в социальной сети.

Отметим, что Потапова также приняла участие в турнире WTA-1000 в Мадриде, она дошла до третьего круга, где проиграла соотечественнице Веронике Кудерметовой (12).

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