Джокович сможет сыграть на US Open из-за отмены вакцинации от COVID-19 для въезда в США
Многократный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович получит возможность выступить на US Open.
Правительство США отменит обязательную вакцинацию для въезда в страну с 11 мая. Таким образом, серб сможет попасть на Открытый чемпионат США — 2023.
Напомним, в прошлом году Джокович пропустил US Open, поскольку не мог въехать в США из-за отсутствия прививки от коронавируса. По той же причине он не смог выступить на ещё одном турнире «Большого шлема» — Australian Open — в начале 2022 года.
Открытый чемпионат США пройдёт с 28 августа по 10 сентября. 35-летний серб трижды побеждал на этом турнире.
Ранее Джокович выразил надежду, что вакцинация от коронавируса не станет обязательной для теннисистов.