$80.51-1.0588.37-1.83

Джокович сможет сыграть на US Open из-за отмены вакцинации от COVID-19 для въезда в США

Многократный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович получит возможность выступить на US Open.

Джокович сможет сыграть на US Open
© globallookpress.com

Правительство США отменит обязательную вакцинацию для въезда в страну с 11 мая. Таким образом, серб сможет попасть на Открытый чемпионат США — 2023.

Напомним, в прошлом году Джокович пропустил US Open, поскольку не мог въехать в США из-за отсутствия прививки от коронавируса. По той же причине он не смог выступить на ещё одном турнире «Большого шлема» — Australian Open — в начале 2022 года.

Открытый чемпионат США пройдёт с 28 августа по 10 сентября. 35-летний серб трижды побеждал на этом турнире.

Ранее Джокович выразил надежду, что вакцинация от коронавируса не станет обязательной для теннисистов.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий