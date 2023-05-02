Хачанов прокомментировал победу над Рублёвым

«Важнее всего было держать подачу. Мы оба очень хорошо подавали, в первом сете шансов на приёме не было. Тай-брейк сыграл ключевую роль. В Монте-Карло была похожая ситуация – Андрей выиграл первый сет на тай-брейке, а потом начал больше вести игру. Так что важнее всего было держать подачу и пользоваться шансами на приёме. Я это и делал. Во втором сете у него были брейк-пойнты, но я и эти важные розыгрыши провёл хорошо.



Легко ли будет перестроиться на турнир в парном разряде? Надеюсь. Надеюсь, завтра он будет со мной играть – нужно спросить (усмехается).



Этот матч окончен. Может быть, нужно время, чтобы всё это переработать. В Монте-Карло было так же: мы играли пару, уступили в борьбе, а потом он меня обыграл. Но через день уже всё нормально.



Жизнь продолжается. Он в этом году хорошо выступает, я тоже. Только жаль, что мы встретились уже в четвёртом круге», — приводит слова Хачанова с корта Sports.ru.