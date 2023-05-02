Хачанов обыграл Рублева и вышел в четвертьфинал турнира в Мадриде

Сегодня в Мадриде встречались в четвертом круге турнира российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев. Матч завершился победой Хачанова со счетом 7:6,6:4. Продолжительность встречи составила 1 час и 42 минуты.

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В четвертьфинале Хачанов сыграет с победителем пары Карлос Алькарас (Испания)-Александр Зверев (Германия). Свой матч они проведут сегодня.

Напомним, что в турнире продолжают выступать другие российские теннисисты: Аслан Карацев и Даниил Медведев. Сегодня они также сыграют между собой.

Призовой фонд грунтового турнира «Мастерс» в Мадриде составляет €7 705 780. В прошлом году победителем стал Карлос Алькарас, обыгравший в финале Александра Зверева.