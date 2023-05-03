$79.96-0.5587.66-0.72

Карацев вернётся в топ-100 рейтинга ATP

Накануне россиянин Аслан Карацев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Он взял верх над соотечественником Даниилом Медведевым – первой ракеткой страны.

Карацев вернётся в топ-100 рейтинга ATP
© ТАСС

Карацев впервые вышел в четвертьфинал «Мастерса». Там он сыграет с китайцем Чжичжэнем Чжаном.

Благодаря прорыву в Мадриде Аслан вернётся в топ-100 рейтинга ATP. В live-версии он расположился на 90-й строчке. А в случае выхода в полуфинал станет 51-м.

Лучшее достижение Карацева на турнирах «Большого шлема» – полуфинал Australian Open. Он является серебряным призёром Олимпийских игр в миксте.

Отметим, что, помимо Карацева, свой путь на турнире продолжает ещё один россиянин, Карен Хачанов. В четвертьфинале он встретится с испанцем Карлосом Алькарасом.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий