Карацев вернётся в топ-100 рейтинга ATP

Накануне россиянин Аслан Карацев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Он взял верх над соотечественником Даниилом Медведевым – первой ракеткой страны.

Карацев впервые вышел в четвертьфинал «Мастерса». Там он сыграет с китайцем Чжичжэнем Чжаном.

Благодаря прорыву в Мадриде Аслан вернётся в топ-100 рейтинга ATP. В live-версии он расположился на 90-й строчке. А в случае выхода в полуфинал станет 51-м.

Лучшее достижение Карацева на турнирах «Большого шлема» – полуфинал Australian Open. Он является серебряным призёром Олимпийских игр в миксте.