Карацев вернётся в топ-100 рейтинга ATP

Накануне россиянин Аслан Карацев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Он взял верх над соотечественником Даниилом Медведевым – первой ракеткой страны.
Карацев впервые вышел в четвертьфинал «Мастерса». Там он сыграет с китайцем Чжичжэнем Чжаном.
Благодаря прорыву в Мадриде Аслан вернётся в топ-100 рейтинга ATP. В live-версии он расположился на 90-й строчке. А в случае выхода в полуфинал станет 51-м.
Лучшее достижение Карацева на турнирах «Большого шлема» – полуфинал Australian Open. Он является серебряным призёром Олимпийских игр в миксте.
Отметим, что, помимо Карацева, свой путь на турнире продолжает ещё один россиянин, Карен Хачанов. В четвертьфинале он встретится с испанцем Карлосом Алькарасом.