Первая ракетка мира Свёнтек сыграет с Кудерметовой в полуфинале Мадрида

В четвертьфинальном матче Свёнтек (1) одержала разгромную победу над представительницей Хорватии Петрой Мартич (27) со счётом 6:0, 6:3. Встреча продлилась 1 час и 10 минут. Свёнтек один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Мартич один эйс, две двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.