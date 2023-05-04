Карацев обыграл Чжичжэня и вышел в 1/2 финала турнира в Мадриде

Продолжительность встречи составила 1 час 43 минуты. За это время Карацев выполнил шесть подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух. На счету Чжичжэня два эйса, две двойные ошибки, он также не реализовал ни одного брейк-пойнта.