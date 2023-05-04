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Карацев обыграл Чжичжэня и вышел в 1/2 финала турнира в Мадриде

Российский теннисист, 121-я ракетка мира Аслан Карацев вышел в полуфинал турнира в Мадриде. В четвертьфинале Карацев обыграл представителя Китая Чжан Чжичжэня (99-я ракетка планеты) со счётом 7:6 (7:3), 6:4.

Карацев обыграл Чжичжэня и вышел в 1/2 финала турнира в Мадриде
© Betassist

Продолжительность встречи составила 1 час 43 минуты. За это время Карацев выполнил шесть подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух. На счету Чжичжэня два эйса, две двойные ошибки, он также не реализовал ни одного брейк-пойнта.

За выход в финал турнира Карацев сыграет с победителем противостояния Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Стефанос Циципас (Греция).

Общий призовой фонд турнира в Мадриде составляет € 7 705 780. Действующим победителем соревнований является испанец Карлос Алькарас.

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