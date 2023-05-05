Алькарас стал первым финалистом «Мастерса» в Мадриде, обыграв Чорича

Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в финал грунтового турнира серии «Мастерс», который проходит в Мадриде (Испания). В полуфинальном матче соревнований первый сеяный Алькарас нанёс поражение 17-й ракетке турнира представителю Хорватии Борне Чоричу со счётом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 40 минут.

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Алькарас четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре из шести брейк-пойнтов. Чорич наподал два эйса, дважды ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

Теннисисты впервые встречались друг с другом в официальных матчах на турнирах АТР.