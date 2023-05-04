Карен Хачанов и Андрей Рублёв вышли в финал «Мастерса» в Мадриде в парном разряде
Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв вышли в финал грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), играя в парном разряде.
В полуфинальном матче Хачанов и Рублёв со счётом 6:4, 6:4 обыграли пару Марсело Аревало (Сальвадор)/Жан-Жюльен Роже (Нидерланды), которая была посеяна под четвёртым номером. Встреча продлилась 1 час и 13 минут. Рублёв и Хачанов два раза подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали два брейк-пойнта из пяти. На счету Аревало и Роже два эйса, ни одной двойной ошибки и три упущенных брейк-пойнта.
За титул в Мадриде Хачанов и Рублёв сразятся с опытным дуэтом Рохан Бопанна (Индия)/Мэттью Эбден (Австралия) (7).
Отметим, что в одиночном разряде Мадриде Хачанов и Рублёв играли друг с другом в 1/8 финала. Победу одержал Хачанов, который в следующем круге уступил действующему чемпиону турнира, испанцу Карлосу Алькарасу.