Штруфф – Карацев в полуфинале «Мастерса» в Мадриде: россиянин выиграл первый сет

В Мадриде (Испания), где проходит грунтовой турнир серии «Мастерс», завершился первый сет полуфинального матча российского теннисиста Аслана Карацева с представителем Германии Яном-Леннардом Штруффом. Первый сет остался за россиянином, который сделал брейк в седьмом гейме. Счёт 6:4 в пользу Карацева.

Отметим, что ранее на турнирах АТР соперники встречались только один раз. И произошло это в квалификации текущих соревнований. Тогда в финальном раунде Карацев уверенно выиграл (6:4, 6:2) и вышел в основную сетку, а Штруфф чуть позже попал в неё как лаки-лузер, заменив одного из снявшихся теннисистов.