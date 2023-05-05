$76.82-1.7984.91-2.09

Штруфф – Карацев в полуфинале «Мастерса» в Мадриде: россиянин выиграл первый сет

В Мадриде (Испания), где проходит грунтовой турнир серии «Мастерс», завершился первый сет полуфинального матча российского теннисиста Аслана Карацева с представителем Германии Яном-Леннардом Штруффом. Первый сет остался за россиянином, который сделал брейк в седьмом гейме. Счёт 6:4 в пользу Карацева.

Штруфф – Карацев в полуфинале «Мастерса» в Мадриде: россиянин выиграл первый сет
© Чемпионат.com

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Ян-Леннард Штруфф – Аслан Карацев в 1/2 финала «Мастерса» в Мадриде.

Отметим, что ранее на турнирах АТР соперники встречались только один раз. И произошло это в квалификации текущих соревнований. Тогда в финальном раунде Карацев уверенно выиграл (6:4, 6:2) и вышел в основную сетку, а Штруфф чуть позже попал в неё как лаки-лузер, заменив одного из снявшихся теннисистов.

В финале победитель матча Ян-Леннард Штруфф – Аслан Карацев сыграет с первым сеяным испанцем Карлосом Алькарасом, который будет защищать титул.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий